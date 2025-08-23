augusztus 23., szombat

Nocsak

1 órája

Kitett magáért Péter, három bűncselekmény miatt is körözik a körmendi rendőrök

Címkék#bűncselekmény#törvény#Körmendi Rendőrkapitányság

Van bőven a rovásán.

Vaol.hu

Nem nagyon tisztelte a törvényt S. Péter Tamás, akit három különböző bűncselekmény miatt is körözik a körmendi hatóságok. A körözött férfit nagy erőkkel keresik a rendőrök.

Forrás: MW/archív

Nagy erőkkel keresik a körözött férfit

A 26 éves budapesti születésű férfinek - ha rendőrkézre kerülne - három különböző bűncselekmény miatt is kattanna a bilincs a csuklóján. Bőven van a rovásán, keresik kábítószer birtoklás, valamint kereskedelem okán, továbbá ittas járművezetés is került listára. Körözését a Fővárosi Törvényszék BV. csoportja rendelte el, az eljáró szerv azonban a Körmendi Rendőrkapitányság

A férfi fényképe IDE kattintva megtekinthető!

 

 

