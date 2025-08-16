augusztus 16., szombat

Tragédia

2 órája

Lakástűz: Sárváron és Tatabányán is kigyulladt egy lakás, egy ember meghalt

Sárváron és Tatabányán is lakástűz miatt vonultak a tűzoltók. Az egyik lakástűz helyszínén egy idős férfi holttestére bukkantak, míg a másik helyszínen hat embernek kellett elköltöznie.

Vaol.hu

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton Sárváron, az Erdély utcában lángok csaptak fel egy garázsként használt melléképületben, a tűz átterjedt egy lakóházra is. A tűzoltók sikeresen eloltották a lángokat és kimentettek egy gázpalackot is. A lakástűzben leégett sárvári lakrészben élő hat ember számára az önkormányzat biztosít átmeneti szállást. Pénteken pedig egy tatabányai társasház második emeleti lakásában ütött ki tűz, ahol a tűzoltók egy idős ember holttestét találták meg.

Lakástűz Sárváron

Sárváron, az Erdély utcában egy garázsként használt melléképület kapott lángra, a tűz pedig átterjedt egy családi ház tetőterére is. A riasztás után a helyszínre két sárvári és egy szombathelyi tűzoltóegység, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult.

A tűzoltók három vízsugárral oltották a lángokat. A melléképületben háztartási eszközöket, ruhaneműket és szemetet tároltak. Az oltási munkák során a tűzoltóknak sikerült egy gázpalackot is kihozniuk a házból, mielőtt azt elérték volna a lángok. Hogy a tűz ne tudjon továbbterjedni, a tűzoltók megbontották a tetőszerkezetet is.

A leégett lakrészben hatan éltek, számukra az önkormányzat biztosít átmeneti szállást. A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínen a társhatóságok is segítettek.

Fotók: Wolf Ferenc

Halálos lakástűz Tatabányán

Péntek délután tűz ütött ki egy tatabányai, Ifjúság utcai társasház második emeleti lakásában. A tűzoltók gyorsan a helyszínre érkeztek, és eloltották a lángokat - írja a Kemma.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sűrű füsttel telített lakásban egy idős ember holttestét találták meg. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálni fogják. Az oltás során személyi sérülés nem történt.

