Lakástűz: Sárváron és Tatabányán is kigyulladt egy lakás, egy ember meghalt

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szombaton Sárváron, az Erdély utcában lángok csaptak fel egy garázsként használt melléképületben, a tűz átterjedt egy lakóházra is. A tűzoltók sikeresen eloltották a lángokat és kimentettek egy gázpalackot is. A lakástűzben leégett sárvári lakrészben élő hat ember számára az önkormányzat biztosít átmeneti szállást. Pénteken pedig egy tatabányai társasház második emeleti lakásában ütött ki tűz, ahol a tűzoltók egy idős ember holttestét találták meg.

Lakástűz volt Sárváron

Lakástűz Sárváron

Sárváron, az Erdély utcában egy garázsként használt melléképület kapott lángra, a tűz pedig átterjedt egy családi ház tetőterére is. A riasztás után a helyszínre két sárvári és egy szombathelyi tűzoltóegység, valamint a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult.

A tűzoltók három vízsugárral oltották a lángokat. A melléképületben háztartási eszközöket, ruhaneműket és szemetet tároltak. Az oltási munkák során a tűzoltóknak sikerült egy gázpalackot is kihozniuk a házból, mielőtt azt elérték volna a lángok. Hogy a tűz ne tudjon továbbterjedni, a tűzoltók megbontották a tetőszerkezetet is.

A leégett lakrészben hatan éltek, számukra az önkormányzat biztosít átmeneti szállást. A katasztrófavédelem közlése szerint a helyszínen a társhatóságok is segítettek.