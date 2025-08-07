augusztus 7., csütörtök

Döbbenet

1 órája

Lidl előtt kitört verekedésben halt meg egy nyugdíjas

Egy Lidl előtt történt dulakodás végződött tragédiával.

Vaol.hu

Egy 71 éves nő az áldozata annak a tragikus esetnek, amely egy Lidl üzlet előtt történt. 

Egy 71 éves nő az áldozata annak a tragikus esetnek, amely egy Lidl üzlet előtt történt.
Egy 71 éves nő az áldozata annak a tragikus esetnek, amely egy Lidl üzlet előtt történt. 
Forrás: MW/archív

A Kiskegyed úgy tudja, a worchestershire-i Lidl előtt négy nyugdíjas verekedett össze. Egy 62 éves nő és 67 éves párja keveredett szóváltásba egy 65 éves férfival és egy 71 éves nővel. A vita elfajult, verekedés tört ki, amely során a 71-es éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban elhunyt.

Megszólalt a Lidl

Az áruházlánc közleményt adott ki a tragikus esettel kapcsolatban. Hangsúlyozták, elszigetelt esetről van szó, a dolgozók, valamint a vásárlók biztonsága nincs beszélyben.

Vasban sem múlt sokon a verekedés

Korábban írtunk róla, Vasban a dubai csoki miatt lett majdnem verekedés egy szombathelyi üzletben.

 

