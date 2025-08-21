augusztus 21., csütörtök

Liftben rekedt embereket mentettek ki a szombathelyi tűzoltók

Címkék#Katasztrófavédelem#liftajtó#társasházban

Ketten ragadtak a liftben tegnap este egy szombathelyi társasházban, a Kodály Zoltán utcában. A város hivatásos tűzoltói kinyitották a liftajtót, a bent rekedt embereket kisegítették. Az eset során nem sérült meg senki - számolt be róla a Katasztrófavédelem.

