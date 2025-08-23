Száguldozva szegte a szabályokat egy lovaskocsi vezetője - videó

Több szabályt is figyelmen kívül hagyott a lovaskocsi vezetője, a róla készült felvétel hamar bejárta a magyar internetet.

Több szabályt is figyelmen kívül hagyott egy lovaskocsi vezetője

Forrás: vezess.hu

A vezess.hu osztotta meg azt a felvételt, amely a felelőtlen borsodi kocsisról készült. A lovaskocsi vezetőjét nem nagyot érdekelték a szabályok, nem jelzett irányváltáskor, és elsőbbségadás nélkül hajtott ki egy autó elé. Ha mindez nem lenne elég, utasait is veszélyeztette, egyikőjüket ugyanis állva szállította a kocsin. A rendőrség sem volt szívbajos, 250 ezer forintos pénzbírságot szabtak ki rá és a vezetéstől is eltiltották.

Lovaskocsival az osztrák autópályán:

Fiákerével hajtott el Donauuferautobahn-ra, vagyis az A22-re egy ittas magyar férfi még idén áprilisban. Az osztrák rendőrök gyorsan reagáltak és leterelték a 64 éves kocsist és két fehér lovát az autópályáról. Mint kiderült, a férfi ittas volt, ezután pedig Bécs belvárosában is lebukott, akkor egy E-Oldtimert vezetett.