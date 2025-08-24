Egymást érik a balesetek az M1-esen, kilométeres a torlódás

A katasztrófavédelem közleménye szerint vasárnap a délelőtti órákban három személygépkocsi ütközött egymásnak az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Vértesszőlős és Tata között. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, ahova a mentőket is riasztották. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon haladnak a járművek, az Útinform tájékoztatása szerint jelenleg a forgalom a leálló sávon halad, torlódásra kell számítani a 64-es km-nél Tata térségében.

Nem sokkal később négy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske közelében. A járművekben összesen tízen utaztak, hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. A bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén forgalomkorlátozásra kell számítani, a 39-es km-nél a forgalom csak egy sávon halad, a kocsisor meghaladta a 3 km-t.