augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

40 perce

Súlyos baleset az M1-esen: a sztráda közepén állt meg egy autó, négyes karambol lett a vége - videó

Címkék#m1-es#baleset#autópálya#videó

Műszaki hiba + egy rossz döntés + figyelmetlenség és nem megfelelő követési távolság = baleset. Ez volt a képlete a sajnálatos esetnek, ami az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán történt a minap.

Vaol.hu

Az MKIF hivatalos közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arról ír, hogy a múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán történt egy olyan baleset, amely, ha mindenki odafigyel, elkerülhető lett volna. A felvételen egy személyautó érkezik a Hegyeshalom felé vezető oldalon, de egyre lassul, majd megáll - az autópálya közepén. Percekig áll, az érkező autók folyamatosan kerülik ki, az egyik teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudja csak elrántani a kormányt egy hirtelen vészelkerüléssel. 

M1-es autópálya: súlyos baleset - felvette az egészet a kamera
M1-es autópálya: súlyos baleset - felvette az egészet a kamera
Forrás: Facebook/MKIF

M1-es autópálya: elkerülhető lett volna a baleset, ha mindenki figyel

 Aztán érkezik egy fehér "dobozos" autó, ennek sofőrje vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, hiszen fékezés nélkül ütközik az műszaki hiba miatt álló autónak, és mint egy biliárd golyót, egy teherautó elé löki. A balesetben így 4 autó volt érintett, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. 

 Egy terepjáró, amely később ért a helyszínhez -valószínűleg átmehetett a törmelékeken-megállt, visszatolatott (!) és úgy nézte meg, hogy sérült-e az autója. Se láthatósági mellény, se semmi.

Tolatni, megfordulni autópályán, gyorsforgalmi úton tilos és életveszélyes! És természetesen az örök téma: balesetnél mindig adj utat a segítségnek! Nyiss mentőfolyosót a rendőröknek, mentőknek, tűzoltóknak, útellenőrnek! 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu