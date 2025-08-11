Súlyos baleset az M1-esen: a sztráda közepén állt meg egy autó, négyes karambol lett a vége - videó

Az MKIF hivatalos közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arról ír, hogy a múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán történt egy olyan baleset, amely, ha mindenki odafigyel, elkerülhető lett volna. A felvételen egy személyautó érkezik a Hegyeshalom felé vezető oldalon, de egyre lassul, majd megáll - az autópálya közepén. Percekig áll, az érkező autók folyamatosan kerülik ki, az egyik teherautó sofőrje az utolsó pillanatban tudja csak elrántani a kormányt egy hirtelen vészelkerüléssel.

M1-es autópálya: súlyos baleset - felvette az egészet a kamera

Forrás: Facebook/MKIF

M1-es autópálya: elkerülhető lett volna a baleset, ha mindenki figyel

Aztán érkezik egy fehér "dobozos" autó, ennek sofőrje vélhetően nem teljesen a vezetésre koncentrált, hiszen fékezés nélkül ütközik az műszaki hiba miatt álló autónak, és mint egy biliárd golyót, egy teherautó elé löki. A balesetben így 4 autó volt érintett, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Egy terepjáró, amely később ért a helyszínhez -valószínűleg átmehetett a törmelékeken-megállt, visszatolatott (!) és úgy nézte meg, hogy sérült-e az autója. Se láthatósági mellény, se semmi.