augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberölési kísérlet

46 perce

Ittasan, macsétával akarta kettéhasítani vitapartnerére fejét a feldühödött férfi

Címkék#ügyészség#macséta#emberölési kísérlet

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség az ítélet súlyosítását indítványozta azzal a férfival szemben, aki macsétával támadt ittas vitapartnerére.

Vaol.hu

Macséta támadás: Az ugyeszseg.hu hivatalos oldalán osztotta meg az ügyet, miszerint az ítélet szerint a vádlott és a sértett közös ismerősük otthonában italoztak, ahol szóváltás alakult ki közöttük, ezért a házigazda hazaküldte a vádlottat. Nem sokkal később a férfi telefonon újabb konfliktusba keveredett a sértettel, és azzal fenyegetőzött, hogy macsétával levágja a fejét. A vádlott ezután perceken belül megjelent a házban és egy 45 centiméteres pengehosszúságú macsétával a sértett fejére sújtott. A férfi megpróbált elhajolni, de a vágás így is elérte a fejét, melynek következtében koponyatörést szenvedett. A további támadást a házigazda közbelépése akadályozta meg.

Macséta támadás.
Macséta támadás.
Forrás: MW/archív

Macséta: durva emberölési kísérlet

A vádlottat a Nyíregyházi Törvényszék emberölés bűntettének kísérlete miatt 4 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője eltérő minősítés és enyhítés érdekében fellebbeztek.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítására irányuló fellebbezést fenntartotta. Álláspontja szerint nincs olyan enyhítő körülmény, ami az 5 évi szabadságvesztésben meghatározott törvényi minimumot sem elérő büntetés kiszabását indokolhatná. A szabadságvesztés tartamának tükröznie kell, hogy a vádlott ittasan, indulatból kísérelte meg kioltani a sértett életét, melynek elmaradása kizárólag a véletlennek, a házigazda közbelépésének és a sértett védekezésének volt köszönhető. Erre tekintettel a büntetés súlyosítása indokolt mind a szabadságvesztés, mint a közügyektől eltiltás mellékbüntetés tekintetében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu