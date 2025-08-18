augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Tragédia

1 órája

Megölhette édesanyját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi Gárdonyban

Vaol.hu

Gárdonyi otthonában találtak holtan egy idős asszonyt a napokban. A rendőrség közlése szerint halálát idegenkezűség okozta. A feol.hu arról ír, az elkövető az asszony fia lehetett, megölhette édesanyját. 

Mint kiderült, a férfi maga ismerte be tettét, egy hozzátartozónak írt üzenetben vallotta be. Ezután nem sokkal azonban önkezével vetett véget az életének. A rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, mely jelenleg is folyamban van.

