Tragédia
1 órája
Megölhette édesanyját, majd öngyilkosságot követett el egy férfi Gárdonyban
Gárdonyi otthonában találtak holtan egy idős asszonyt a napokban. A rendőrség közlése szerint halálát idegenkezűség okozta. A feol.hu arról ír, az elkövető az asszony fia lehetett, megölhette édesanyját.
Az elkövető az asszony fia lehetett, megölhette édesanyját
Mint kiderült, a férfi maga ismerte be tettét, egy hozzátartozónak írt üzenetben vallotta be. Ezután nem sokkal azonban önkezével vetett véget az életének. A rendőrség emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, mely jelenleg is folyamban van.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre