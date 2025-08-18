Leszállították a vonatról, ezért megszúrta a kalauzt a felbőszült utas

Megszúrta a kalauzt a felbőszült utas, mivel leszállították a vonatról. A vádirati tényállás szerint a jelenleg 26 éves férfi tavaly februárban egy Németországba tartó vonaton utazott, jegy nélkül. A jegyvizsgáló és a vezető jegyvizsgáló Győrben a vonat elhagyására szólította őt fel, mivel nem volt hajlandó vásárolni menetjegyet - olvasható a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleményében.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW/archív

A férfi a közfeladatot ellátó személyekkel szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket, hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonat késését okozva ezzel. Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló dokumentációt töltött ki az esettel összefüggésben, a férfi egy hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta őt. A férfival, mint visszaesőnek minősülő személlyel szemben benyújtott vádiratában az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.