Döbbenet

Leszállították a vonatról, ezért megszúrta a kalauzt a felbőszült utas

A Győri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat egy férfival szemben, amiért fenyegette egy nemzetközi vonat jegyvizsgálóit, majd egyiküket vállon is szúrta.

Forrás: MW/archív

Fotó: Hatlaczki Balazs

Megszúrta a kalauzt a felbőszült utas, mivel leszállították a vonatról. A vádirati tényállás szerint a jelenleg 26 éves férfi tavaly februárban egy Németországba tartó vonaton utazott, jegy nélkül. A jegyvizsgáló és a vezető jegyvizsgáló Győrben a vonat elhagyására szólította őt fel, mivel nem volt hajlandó vásárolni menetjegyet - olvasható a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség közleményében.

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW/archív

A férfi a közfeladatot ellátó személyekkel szemben támadólag lépett fel, fenyegette őket, hol visszaszállt a vonatra, hol újra a peronra lépett, a vonat késését okozva ezzel. Miközben a peronon az egyik jegyvizsgáló dokumentációt töltött ki az esettel összefüggésben, a férfi egy hirtelen mozdulattal egy éles tárggyal vállon szúrta őt. A férfival, mint visszaesőnek minősülő személlyel szemben benyújtott vádiratában az ügyészség szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben az érdemi döntést várhatóan a Győri Járásbíróság fogja meghozni.

 

