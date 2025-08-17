Új információk
Családi ház gyulladt ki Sárváron - Gyerekek is menekültek a lángok elől - fotók, videó
Sárváron a szombati lakástűzben hatan menekültek ki a lángok elől az utcára.
Mint arról korábban megírtuk, égett egy garázsként használt melléképület Sárváron. A lángok elérték a lakóépület tetőterét is. A helyszínre két sárvári gépjárműfecskendőt, a vízszállítót, egy szombathelyi egységet és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta a műveletirányítás. Hat ember menekült ki a lángok elől.
Az utcára menekültek ki
A TV2 Tények arról számolt be, hogy amikor megérezték a füstszagot három gyerek és három felnőtt menekült ki az utcára. A tűz következtében a melléképületben néhány oszlop maradt, lakhatatlanná vált. A lakónak az önkormányzat biztosít átmeneti szállást.
Tűz SárváronFotók: Wolf Ferenc
