Családi ház gyulladt ki Sárváron - Gyerekek is menekültek a lángok elől - fotók, videó

Mint arról korábban megírtuk, égett egy garázsként használt melléképület Sárváron. A lángok elérték a lakóépület tetőterét is. A helyszínre két sárvári gépjárműfecskendőt, a vízszállítót, egy szombathelyi egységet és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta a műveletirányítás. Hat ember menekült ki a lángok elől.

Az utcára menekültek ki

A TV2 Tények arról számolt be, hogy amikor megérezték a füstszagot három gyerek és három felnőtt menekült ki az utcára. A tűz következtében a melléképületben néhány oszlop maradt, lakhatatlanná vált. A lakónak az önkormányzat biztosít átmeneti szállást.