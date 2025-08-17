augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új információk

2 órája

Családi ház gyulladt ki Sárváron - Gyerekek is menekültek a lángok elől - fotók, videó

Címkék#Sárvár#füstszag#TV2 Tények#melléképület#katasztrófavédelem

Sárváron a szombati lakástűzben hatan menekültek ki a lángok elől az utcára.

Vaol.hu

Mint arról korábban megírtuk, égett egy garázsként használt melléképület Sárváron. A lángok elérték a lakóépület tetőterét is. A helyszínre két sárvári gépjárműfecskendőt, a vízszállítót, egy szombathelyi egységet és a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta a műveletirányítás. Hat ember menekült ki a lángok elől. 

menekültek
Sárváron a szombati lakástűzben hatan menekültek ki a lángok elől az utcára.
Forrás: Wolf Ferenc

Az utcára menekültek ki

A TV2 Tények arról számolt be, hogy amikor megérezték a füstszagot három gyerek és három felnőtt menekült ki az utcára. A tűz következtében a melléképületben néhány oszlop maradt, lakhatatlanná vált. A lakónak az önkormányzat biztosít átmeneti szállást. 

Tűz Sárváron

Fotók: Wolf Ferenc

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu