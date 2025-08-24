Baleset
Gyermeket szállított kórházba a mentőhelikopter a siófoki baleset helyszínéről
Ahogy arról tegnap beszámoltunk, szombaton a délelőtti órákban történt baleset az M7-es autópálya balatoni szakaszán, Siófoknál. A baleset során az egyik jármű árokba is hajtott, abban négyen utaztak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
A sonline.hu most friss részleteket tudott meg a balesettel kapcsolatban a rendőrségtől. Mint kiderült, mentőhelikopter egy gyermeket szállított kórházba a helyszínről.
