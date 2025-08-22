2 órája
Válságos állapotban, mentőhelikopter vitte kórházba a Celldömölkön kamion kereke alá szorult biciklist - fotók, videó
Forrás: Horváth Balázs
Pénteken délelőtt egy kamion akart Celldömölkön a Sági útról jobbra, a Szomraky utca felé kanyarodni. Kanyarodás közben a kamionos nem vette észre a kamion mellett jobbra lévő biciklist, akit elütött. A kamionos észlelte, hogy valaminek nekiment, ezért kicsit vissza tolatott, de eközben a bicikli és a biciklis a kamion jobb első kereke alá szorult.
A helyszínre elsőként a celldömölki tűzoltók érkeztek ki, akik a kerék és a bicikli alá szorult férfit úgy mentették ki, hogy először feszítővágó segítségével feldarabolták a biciklit. A beszorult biciklist csak ezután tudták kiemelni a kamion kereke alól, majd a 28 éves fiatalt átadták a mentőknek.
Kamion alá szorult a kerékpáros CelldömölkönFotók: Horváth Balázs
Az életveszélyes, válságos állapotban lévő férfit mentőhelikopter szállította a szombathelyi kórházba. Információink szerint súlyos, életveszélyes láb-, és medencesérülést szenvedett.
A szemtanúk elmondása alapján a kamion és a biciklis is a Sági úton érkezett, a kamion vezetője a gyalogátkelőhelynél megállt és átengedett egy gyalogost, majd elindult, de eközben eddig tisztázatlan körülmények között a biciklis jobbra, a kamion mellé került. A kamionos ezután a gyalogátkelőhelytől néhány méterrel arrébb lévő utcába akart jobbra bekanyarodni, belenézett a jobb oldali tükörbe, de a holttér miatt nem látta a mellé került biciklist, így ütötte el.