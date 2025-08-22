Válságos állapotban, mentőhelikopter vitte kórházba a Celldömölkön kamion kereke alá szorult biciklist - fotók, videó

Pénteken délelőtt egy kamion akart Celldömölkön a Sági útról jobbra, a Szomraky utca felé kanyarodni. Kanyarodás közben a kamionos nem vette észre a kamion mellett jobbra lévő biciklist, akit elütött. A kamionos észlelte, hogy valaminek nekiment, ezért kicsit vissza tolatott, de eközben a bicikli és a biciklis a kamion jobb első kereke alá szorult.

A helyszínre elsőként a celldömölki tűzoltók érkeztek ki, akik a kerék és a bicikli alá szorult férfit úgy mentették ki, hogy először feszítővágó segítségével feldarabolták a biciklit. A beszorult biciklist csak ezután tudták kiemelni a kamion kereke alól, majd a 28 éves fiatalt átadták a mentőknek.