Baleset

1 órája

Mentőhelikopter a helyszínen - Motoros és autó ütközött

Motorossal ütközött össze egy autó Keszthelyen. Mentőhelikopter is érkezett.

Vaol.hu

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt - közölte a katasztrófavédelem.  

Mentőhelikopter
Mentőhelikopter: Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen
Forrás: VN-archív

 

