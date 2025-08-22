Baleset
1 órája
Mentőhelikopter a helyszínen - Motoros és autó ütközött
Motorossal ütközött össze egy autó Keszthelyen. Mentőhelikopter is érkezett.
Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Keszthelyen, a 71-es főút 102-es és 103-as kilométerszelvénye között, a körforgalom után. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanították a kétkerekű járművet. Az egység és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, ahol irányítás mellett halad a forgalom a karambol miatt - közölte a katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre