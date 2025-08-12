augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

2 órája

Mentők és rendőrök vonultak: Tévesen jelzett az automata segélyhívó Szombathely határában

Címkék#Szombathely#katasztrófavédelelem#baleset

Horváth Balázs

Sokan nem tudják, de gyakorlatilag minden 2018 után gyártott autóban van automata segélyhívó, ami nagyobb ütközéskor vagy a légzsákok eldurranásakor azonnal értesíti a 112-es segélyhívót a balesetről a jármű pozícióját is megadva. Sajnos, ahogy minden berendezésnél, itt is előfordulhat műszaki hiba. Kedden délelőtt egy ilyen téves jelzés futott be a segélyhívóra Szombathely határából, a 86-os és 87-es főutak közös, várost elkerülő szakaszáról.

A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, de szerencsére nem találtak balesetre utaló nyomokat, kiderült, hogy a jelzés téves volt.

Sok esetben az ilyen téves bejelzésről a jármű tulajdonosa nem is tud, így folytatja útját. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu