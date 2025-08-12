Mentők és rendőrök vonultak: Tévesen jelzett az automata segélyhívó Szombathely határában

Sokan nem tudják, de gyakorlatilag minden 2018 után gyártott autóban van automata segélyhívó, ami nagyobb ütközéskor vagy a légzsákok eldurranásakor azonnal értesíti a 112-es segélyhívót a balesetről a jármű pozícióját is megadva. Sajnos, ahogy minden berendezésnél, itt is előfordulhat műszaki hiba. Kedden délelőtt egy ilyen téves jelzés futott be a segélyhívóra Szombathely határából, a 86-os és 87-es főutak közös, várost elkerülő szakaszáról.

A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, de szerencsére nem találtak balesetre utaló nyomokat, kiderült, hogy a jelzés téves volt.

Sok esetben az ilyen téves bejelzésről a jármű tulajdonosa nem is tud, így folytatja útját.