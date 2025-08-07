Felkavaró: 11 éves lányt molesztált egy győri házaspár

Az eset részletei rendkívül megdöbbentőek, saját gyereküket molesztálta a házaspár A házaspár 2011 óta élt együtt, a nő korábbi kapcsolataiból született két fiát, valamint közös lányukat nevelték. A család élete a vád szerint kaotikus és elhanyagolt körülmények között zajlott. Gyakori volt a költözés, a higiéniai viszonyok pedig elfogadhatatlanok voltak: a lakóhelyeiken rágcsálók és penész is előfordult - írja a kisalfold.hu.

11 éves lányt molesztált egy győri házaspár

Fotó: Cseh Gábor / Archív

A saját gyereküket molesztálták

A szülők kapcsolata rendszeres veszekedésektől és fizikai bántalmazásoktól volt terhes. A gyerekek félelemben éltek, és gyakran magukra maradtak, ilyenkor a legnagyobb fiú gondoskodott testvéreiről. Az anya zavart és kiszámíthatatlan viselkedése tovább növelte a gyerekek szenvedését.

A 11 éves lány borzalmai

A vádirat legmegrázóbb része a nő előző kapcsolatából született lányára vonatkozik, akit a nagymama nevelt. A szülők ritkán tartották vele a kapcsolatot, de amikor mégis találkoztak, a kislány élete rémálommá változott.

2018-ban a házaspár a lány előtt létesített szexuális kapcsolatot, majd megpróbálták őt is bevonni. A gyerek tiltakozása ellenére a nevelőapa megerőszakolta, amit az anyja végignézett, és arra kényszerítette, hogy tűrje el a bántalmazás további formáit is.

A borzalmak 2019-ben folytatódtak, amikor egy újabb látogatás során az anya alkoholt itatott a lánnyal, majd a házaspár ismét közösült előtte. Ezt követően a férfi az anya tudtával ismét szexuális cselekményt hajtott végre a lány ellen.

A büntetés súlyosbítását kérték

A Győri Törvényszék az elsőfokú ítéletben 15 év fegyházbüntetésre ítélte a házaspárt, kétrendbeli szexuális erőszak és háromrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt. Ezen kívül 10 évre eltiltották őket a közügyek gyakorlásától, és végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozástól, amely során 18 év alattiakkal kerülhetnek kapcsolatba. Szülői felügyeleti jogukat is megszüntették.

Az ügyészség azonban nem elégedett az ítélettel. A Győri Fellebbviteli Főügyészség szerint a vádlottak nemcsak a törvényt, de az alapvető erkölcsi kötelezettségüket is súlyosan megszegték, ezért a büntetés súlyosbítását indítványozták. Az ügy másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik.