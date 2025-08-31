augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyos baleset

2 órája

Súlyos baleset Ausztriában: 15 métert zuhant a mélybe a motoros

Címkék#motoros#baleset#mentő

Súlyos közlekedési balesetek történtek szombaton Alsó-Ausztriában. St. Aegyd közelében (Lilienfeld járás) egy motoros vesztette életét.

Vaol.hu

Szombat délután egy autós észrevett egy motorkerékpárt az úton St. Aegyd am Neuwalde közelében, majd megtalálta a motorost, aki körülbelül 15 métert zuhant a meredek terepre. Az autós megkezdte a mentőláncot és elsősegélyt nyújtott. A mentősök azonban csak a motoros halálát tudták megállapítani - írta a noe.of.at.

Forrás: noe.orf.at

Motorbaleset

A rendőrség szerint a 65 éves cseh férfi valószínűleg jobbra kanyarodás közben törte össze motorkerékpárját. Látszólag egyedül motorozott. A férfi holttestét a lejtős terepről emelték ki.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu