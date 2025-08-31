Súlyos baleset
1 órája
Súlyos baleset Ausztriában: 15 métert zuhant a mélybe a motoros
Súlyos közlekedési balesetek történtek szombaton Alsó-Ausztriában. St. Aegyd közelében (Lilienfeld járás) egy motoros vesztette életét.
Szombat délután egy autós észrevett egy motorkerékpárt az úton St. Aegyd am Neuwalde közelében, majd megtalálta a motorost, aki körülbelül 15 métert zuhant a meredek terepre. Az autós megkezdte a mentőláncot és elsősegélyt nyújtott. A mentősök azonban csak a motoros halálát tudták megállapítani - írta a noe.of.at.
Motorbaleset
A rendőrség szerint a 65 éves cseh férfi valószínűleg jobbra kanyarodás közben törte össze motorkerékpárját. Látszólag egyedül motorozott. A férfi holttestét a lejtős terepről emelték ki.
