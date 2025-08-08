augusztus 8., péntek

Baleset

1 órája

Két motor ütközött Szombathelyen, hárman megsérültek, a rendőrség lefoglalta az egyik motort - fotók

Címkék#Szombathely#Óperint utcában#baleset

Vaol.hu
Forrás: VN

Pénteken délután három motoros haladt egymás után Szombathelyen az Óperint utcában a Körmendi út felé, az első motoros már áthaladt a Szabadságharcos utcánál lévő gyalogátkelőhelyen, ezután lépett le egy gyalogos szabályosan a járdáról a gyalogátkelőhelyre. A másodikként érkező Yamaha motoros emiatt fékezett, de a harmadikként érkező Suzuki motor vezetője a lassító Yamahának ütközött hátulról. Az egyik motor egy parkoló Opel személyautónak is nekicsapódott.

Két motor ütközött Szombathelyen

Fotók: VN

Szemtanú elmondása alapján a Suzuki motort vezető férfi arra hivatkozott, hogy fennakadt a gázbovden, emiatt nem lassult megfelelően a motor annak ellenére, hogy fékezett, ezért a rendőrség a motort lefoglalta a műszaki hiba miatt, hogy igazságügyi szakértő vizsgálja át a járművet.

A balesetben a Suzuki motor vezetője súlyosan, a Suzuki utasa és a Yamaha vezetője könnyebben sérült meg, a mentők mindenkit kórházba szállítottak.

