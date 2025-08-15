Baleset
1 órája
Motorbalesettel indult a reggel Szombathelyen
Információink szerint a motoros megsérült a balesetben.
Forrás: Horváth Istvánné
Pénteken reggel motorbaleset történt Szombathelyen, a 11-es Huszár út és a Májusi 1 utca kereszteződésében.
Információink szerint a motoros megsérült a balesetben. Az érintett részén a járművek elfoglalják az egyik forgalmi sávot, a mentés és a helyszínelés végéig torlódásra kell számítani. Vezessenek ovatosan!
