Baleset

Motorbalesettel indult a reggel Szombathelyen

Információink szerint a motoros megsérült a balesetben.

Forrás: Horváth Istvánné

Pénteken reggel motorbaleset történt Szombathelyen, a 11-es Huszár út és a Májusi 1 utca kereszteződésében. 

Információink szerint a motoros megsérült a balesetben. Az érintett részén a járművek elfoglalják az egyik forgalmi sávot, a mentés és a helyszínelés végéig torlódásra kell számítani. Vezessenek ovatosan!

 

 

 

