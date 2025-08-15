Motorbalesettel indult a reggel Szombathelyen

Pénteken reggel motorbaleset történt Szombathelyen, a 11-es Huszár út és a Májusi 1 utca kereszteződésében.

Forrás: Horváth Istvánné

Információink szerint a motoros megsérült a balesetben. Az érintett részén a járművek elfoglalják az egyik forgalmi sávot, a mentés és a helyszínelés végéig torlódásra kell számítani. Vezessenek ovatosan!