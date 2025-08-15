augusztus 15., péntek

Mária névnap

Baleset

42 perce

Újabb motorbaleset Vas vármegyében, megsérült a motoros

Címkék#Zsédeny#motorbaleset#baleset

Horváth Balázs
Forrás: Facebook/Sárvár és környéke Traffipax Info

Fotó: Nagy Dávid

Pénteken reggel összeütközött egy személyautó és egy motor a 84-es főúton Zsédeny közelében. Információink szerint a motoros könnyebben megsérült az ütközésben, a mentők kórházba szállították. A baleset miatt a helyszínen torlódás alakult ki, a forgalom félpályán, rendőri irányítás mellett halad váltakozó irányban.

Szinte ugyanakkor Szombathelyen is motorbaleset történt, ahol szintén egy motor és egy személyautó volt érintett. A baleset miatt a 11-es Huszár úton is nagy torlódásra kell számítani.

 

