Baleset
42 perce
Újabb motorbaleset Vas vármegyében, megsérült a motoros
Forrás: Facebook/Sárvár és környéke Traffipax Info
Fotó: Nagy Dávid
Pénteken reggel összeütközött egy személyautó és egy motor a 84-es főúton Zsédeny közelében. Információink szerint a motoros könnyebben megsérült az ütközésben, a mentők kórházba szállították. A baleset miatt a helyszínen torlódás alakult ki, a forgalom félpályán, rendőri irányítás mellett halad váltakozó irányban.
Szinte ugyanakkor Szombathelyen is motorbaleset történt, ahol szintén egy motor és egy személyautó volt érintett. A baleset miatt a 11-es Huszár úton is nagy torlódásra kell számítani.
