Karambol
1 órája
Motorbaleset a 84-es főúton: tűzoltókra és mentőkre is szükség volt
Az M85-ös és a 84-es főút csomópontjának közelében egy autó és egy motor karambolozott.
Forrás: MW
Hátulról belerohant egy személykocsiba egy motorkerékpár a 84-es főút 126-127-es kilométere között. Az M85–84-es főút csomópontjánál történt balesethez a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A karambol miatt az érintett útszakaszt egy időre lezárták - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba
- közölte Magyar Luca Zsuzsanna, kommunikációs szervező a kisalfold.hu érdeklődésére.
