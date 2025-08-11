augusztus 11., hétfő

Karambol

1 órája

Motorbaleset a 84-es főúton: tűzoltókra és mentőkre is szükség volt

Címkék#84-es főút#motorbaleset#motor

Az M85-ös és a 84-es főút csomópontjának közelében egy autó és egy motor karambolozott.

Vaol.hu
Motorbaleset a 84-es főúton: tűzoltókra és mentőkre is szükség volt

Forrás: MW

Hátulról belerohant egy személykocsiba egy motorkerékpár a 84-es főút 126-127-es kilométere között. Az M85–84-es főút csomópontjánál történt balesethez a soproni hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A karambol miatt az érintett útszakaszt egy időre lezárták - tájékoztatott az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A helyszínről egy 60 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak a mentők kórházba

- közölte Magyar Luca Zsuzsanna, kommunikációs szervező a kisalfold.hu érdeklődésére.

 

 

