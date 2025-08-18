augusztus 18., hétfő

Baleset

1 órája

Motorossal karambolozott egy autó

Címkék#motoros#baleset#karambol

A balesetben egy villanyoszlop is károsodott.

Vaol.hu

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Kapuváron, a 85-ös főút Szent István király utcai szakasza és a Petőfi Sándor utca sarkán. A baleset következtében egy beton villanyoszlop is károsodott. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, valamint az áramszolgáltató szakembereinek értesítését kérték a villanyoszlop miatt. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - tájékoztatott hivatalos oldalán a katasztrofavedelem.hu.

