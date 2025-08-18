Motorossal karambolozott egy autó

Motorkerékpárossal ütközött össze egy személyautó Kapuváron, a 85-ös főút Szent István király utcai szakasza és a Petőfi Sándor utca sarkán. A baleset következtében egy beton villanyoszlop is károsodott. A kapuvári hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, valamint az áramszolgáltató szakembereinek értesítését kérték a villanyoszlop miatt. A balesethez a társhatóságok is kiérkeztek - tájékoztatott hivatalos oldalán a katasztrofavedelem.hu.