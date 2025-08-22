augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlemény

1 órája

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: őrizetbe vették az anyát

Címkék#rendőrség#nagydorogi csecsemő#csecsemőgyilkosság

Újabb fejlemények az ügyben.

Vaol.hu
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: őrizetbe vették az anyát

Ahogy arról korábban testvérportálunk a teol.hu részletes beszámolói alapján írtunk, az egész országot felkavarta a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye. Augusztus 20-án, egy kéthetes csecsemő eltűnése miatt indított körözést a Paksi Rendőrkapitányság. A csecsemőt a rendőrök kutatómentőkkel együtt nagy erőkkel keresték. Az eltűnt csecsemő Nagydorog határában, egy kukoricaföldön találták meg. A rendőrség tájékoztatása szerint az orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: sajtótájékoztatót tartott a rendőrség
Nagydorogi csecsemőgyilkosság: sajtótájékoztatót tartott a rendőrség
Forrás: police.hu

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: sajtótájékoztatót tartott a rendőrség

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség pénteken tartott sajtótájékoztatót. A nagydorogi eltűnt csecsemő ügye felkavarta az országot, nagy érdeklődés volt a sajtótájékoztatón is. Korcsmár Péter rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető arról beszél, hogy az elmúlt két napban számos szemle és kihallgatás zajlott. A 25 éves anya a gyanúsított, és tegnap őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását.

A gyilkossággal kapcsolatban elhangozz további részletek a teol.hu cikkében olvashatók!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu