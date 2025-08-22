Nagydorogi csecsemőgyilkosság: őrizetbe vették az anyát

Ahogy arról korábban testvérportálunk a teol.hu részletes beszámolói alapján írtunk, az egész országot felkavarta a nagydorogi csecsemőgyilkosság ügye. Augusztus 20-án, egy kéthetes csecsemő eltűnése miatt indított körözést a Paksi Rendőrkapitányság. A csecsemőt a rendőrök kutatómentőkkel együtt nagy erőkkel keresték. Az eltűnt csecsemő Nagydorog határában, egy kukoricaföldön találták meg. A rendőrség tájékoztatása szerint az orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: sajtótájékoztatót tartott a rendőrség

Forrás: police.hu

Az üggyel kapcsolatban a rendőrség pénteken tartott sajtótájékoztatót. A nagydorogi eltűnt csecsemő ügye felkavarta az országot, nagy érdeklődés volt a sajtótájékoztatón is. Korcsmár Péter rendőr alezredes, bűnügyi osztályvezető arról beszél, hogy az elmúlt két napban számos szemle és kihallgatás zajlott. A 25 éves anya a gyanúsított, és tegnap őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását.

