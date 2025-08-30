A navigációs rendszert követve zuhant patakba a sofőr - fotók

„A két nőnek szerencséje volt a balszerencséjében” – mondta Christopher Ebm tűzoltóparancsnok az eset leírásakor. A sofőr és utasa a Lassee-tó felé tartottak. Ahelyett azonban, hogy a hivatalos szövetségi és állami utakat választották volna, a navigációs rendszer egy földútra irányította őket - számolt be a noe.orf.at.

Navigációs rendszert követték.

Forrás: noe.orf.at

A navigációs rendszerekben nem szabad vakon megbízni

Az autó megcsúszott, átsuhant a Russbach-híd korlátján, és a patakba zuhant. Szerencsére a nőknek sikerült kiszabadítaniuk magukat az autóból, amely fokozatosan megtelt vízzel. Egy közeli járókelő meghallotta a segélykiáltásokat, értesítette a mentőszolgálatokat, és elsősegélyt nyújtott.

A nők, akik egyikük sem a régióból származik, eláztak, de sértetlenül megúszták a balesetet – mondta Ebm. Hozzátette: „Ez a művelet ismét megmutatta, hogy nem lehet vakon megbízni a navigációs rendszerben, és könnyen félrevezetőek.”