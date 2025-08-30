augusztus 30., szombat

Baleset Ausztriában

2 órája

A navigációs rendszert követve zuhant patakba a sofőr - fotók

Az engelhartstetteni tűzoltóságnak (Gänserndorf járás) szerdán egy autót kellett kimentenie a Rußbach-patakból. Két nő a navigációs rendszer utasításait követte és a vízben kötöttek ki.

Vaol.hu

„A két nőnek szerencséje volt a balszerencséjében” – mondta Christopher Ebm tűzoltóparancsnok az eset leírásakor. A sofőr és utasa a Lassee-tó felé tartottak. Ahelyett azonban, hogy a hivatalos szövetségi és állami utakat választották volna, a navigációs rendszer egy földútra irányította őket - számolt be a noe.orf.at.

Navigációs rendszert követték.
Forrás: noe.orf.at

A navigációs rendszerekben nem szabad vakon megbízni

Az autó megcsúszott, átsuhant a Russbach-híd korlátján, és a patakba zuhant. Szerencsére a nőknek sikerült kiszabadítaniuk magukat az autóból, amely fokozatosan megtelt vízzel. Egy közeli járókelő meghallotta a segélykiáltásokat, értesítette a mentőszolgálatokat, és elsősegélyt nyújtott.

A nők, akik egyikük sem a régióból származik, eláztak, de sértetlenül megúszták a balesetet – mondta Ebm. Hozzátette: „Ez a művelet ismét megmutatta, hogy nem lehet vakon megbízni a navigációs rendszerben, és könnyen félrevezetőek.”

Navigációs rendszer miatt zuhantak patakba Ausztriában

Fotók: noe.orf.at

A tűzoltók vették át a jármű mentését, ami nehéznek bizonyult, mivel az autó a patak közepén volt. A Russbach-híd közelében elhelyezett csónak segítségével a mentőalakulatok a vízből tudták megközelíteni a járművet. Az autót kiemelték a patakból, és a baleset helyszínét ellenőrizték folyadékszivárgások szempontjából. Vízszennyezés sehol sem volt.

