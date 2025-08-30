2 órája
A navigációs rendszert követve zuhant patakba a sofőr - fotók
Az engelhartstetteni tűzoltóságnak (Gänserndorf járás) szerdán egy autót kellett kimentenie a Rußbach-patakból. Két nő a navigációs rendszer utasításait követte és a vízben kötöttek ki.
„A két nőnek szerencséje volt a balszerencséjében” – mondta Christopher Ebm tűzoltóparancsnok az eset leírásakor. A sofőr és utasa a Lassee-tó felé tartottak. Ahelyett azonban, hogy a hivatalos szövetségi és állami utakat választották volna, a navigációs rendszer egy földútra irányította őket - számolt be a noe.orf.at.
A navigációs rendszerekben nem szabad vakon megbízni
Az autó megcsúszott, átsuhant a Russbach-híd korlátján, és a patakba zuhant. Szerencsére a nőknek sikerült kiszabadítaniuk magukat az autóból, amely fokozatosan megtelt vízzel. Egy közeli járókelő meghallotta a segélykiáltásokat, értesítette a mentőszolgálatokat, és elsősegélyt nyújtott.
A nők, akik egyikük sem a régióból származik, eláztak, de sértetlenül megúszták a balesetet – mondta Ebm. Hozzátette: „Ez a művelet ismét megmutatta, hogy nem lehet vakon megbízni a navigációs rendszerben, és könnyen félrevezetőek.”
Navigációs rendszer miatt zuhantak patakba AusztriábanFotók: noe.orf.at
A tűzoltók vették át a jármű mentését, ami nehéznek bizonyult, mivel az autó a patak közepén volt. A Russbach-híd közelében elhelyezett csónak segítségével a mentőalakulatok a vízből tudták megközelíteni a járművet. Az autót kiemelték a patakból, és a baleset helyszínét ellenőrizték folyadékszivárgások szempontjából. Vízszennyezés sehol sem volt.