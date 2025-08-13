1 órája
Kiszállt az autóból és összeesett egy 10 éves fiú - Újra kellett éleszteni, mentőhelikoptert is riasztottak
A Deltahírek információi szerint egy debreceni család autójából szállt ki a kisfiú Veszprémben, az Aréna parkolójában, kedden délután.
A fiatal fiú rosszul lett és összeesett Veszprémben. Egy szemtanú szerint a gyerek újraélesztését azonnal megkezdték, többen látták, ahogy a kisfiú mellkasát nyomkodják. Az esetnél egy közúti gépjárművezető-oktató is azonnal megállt segíteni. A fiút végül felültették, vízzel locsolták míg a mentő megérkezett.
A mentők a Deltahírek megkeresésére azt írták, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A gyermeket stabil állapotban szállítottak földi úton kórházba.
A kisfiút úgy tudják a veszprémi kórházba szállították.
