Kiszállt az autóból és összeesett egy 10 éves fiú - Újra kellett éleszteni, mentőhelikoptert is riasztottak

A fiatal fiú rosszul lett és összeesett Veszprémben. Egy szemtanú szerint a gyerek újraélesztését azonnal megkezdték, többen látták, ahogy a kisfiú mellkasát nyomkodják. Az esetnél egy közúti gépjárművezető-oktató is azonnal megállt segíteni. A fiút végül felültették, vízzel locsolták míg a mentő megérkezett.

A mentők a Deltahírek megkeresésére azt írták, hogy a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A gyermeket stabil állapotban szállítottak földi úton kórházba.

A kisfiút úgy tudják a veszprémi kórházba szállították.