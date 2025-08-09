Összeütközött két személyautó a 8-as főút egy vasi szakaszán

Összeütközött két gépkocsi Jánosháza mellett, a 8-as főúton, a vasúti átjárónál. A település önkéntes tűzoltói áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. A balesethez a sárvári hivatásos tűzoltók, valamint a társhatóságok is kiérkeztek - írja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Ezzel majdnem egyidőben Kőszegen is történt egy baleset: