Igazi tragédia! Öt gyerek maradt árván, gyűjtés indult a megsegítésükre

Felfoghatatlan tragédia történt a napokban, öt árva gyereknek indítottak gyűjtést. Az esetről társportálunk, a beol.hu számolt be.

Mint írják, szörnyű tragédia rázta meg a napokban az orosházi ötgyermekes családot, amikor váratlanul meghalt az édesanya, Mónika. Sokan aggódtak a félárván maradt gyermekek, valamint a megözvegyült férj, Szabolcs miatt. Ami ezután történt, felfoghatatlan. Szabolcs testvére osztotta meg a megtört bejegyzést: a gyermekek édesapja szombaton súlyos agyvérzéssel került kórházba. Testvérének még volt lehetősége elbúcsúzni tőle, megmenteni már nem tudták az életét.

A pár öt gyermeke árván maradt, számukra gyűjtés indult, melynek részletei a beol.hu cikkében olvashatók.