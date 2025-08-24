augusztus 24., vasárnap

Gyász

Igazi tragédia! Öt gyerek maradt árván, gyűjtés indult a megsegítésükre

Felfoghatatlan, ami történt.

Felfoghatatlan tragédia történt a napokban, öt árva gyereknek indítottak gyűjtést. Az esetről társportálunk, a beol.hu számolt be.

Mint írják, szörnyű tragédia rázta meg a napokban az orosházi ötgyermekes családot, amikor váratlanul meghalt az édesanya, Mónika. Sokan aggódtak a félárván maradt gyermekek, valamint a megözvegyült férj, Szabolcs miatt. Ami ezután történt, felfoghatatlan. Szabolcs testvére osztotta meg a megtört bejegyzést: a gyermekek édesapja szombaton súlyos agyvérzéssel került kórházba. Testvérének még volt lehetősége elbúcsúzni tőle, megmenteni már nem tudták az életét.

A pár öt gyermeke árván maradt, számukra gyűjtés indult, melynek részletei a beol.hu cikkében olvashatók.

