Baleset
1 órája
Parkoló autók közé dőlt egy nagy fa Szombathelyen - fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Csütörtökön a déli órákban az erős szélben kidőlt egy nagy fa Szombathelyen a Károly Róbert utcában. A fa a parkoló autók közé dőlt, szerencsére épp a járdán sem sétált senki amikor az eset történt. A fa törzse teljesen el volt korhadva.
Parkoló autók közé dőlt egy nagy fa SzombathelyenFotók: Horváth Istvánné
Baleset
2025.08.26. 20:24
Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a roller - fotók
