Baleset

1 órája

Parkoló autók közé dőlt egy nagy fa Szombathelyen - fotók

Horváth Istvánné
Parkoló autók közé dőlt egy nagy fa Szombathelyen - fotók

Fotó: Horváth Istvánné

Csütörtökön a déli órákban az erős szélben kidőlt egy nagy fa Szombathelyen a Károly Róbert utcában. A fa a parkoló autók közé dőlt, szerencsére épp a járdán sem sétált senki amikor az eset történt. A fa törzse teljesen el volt korhadva.

Parkoló autók közé dőlt egy nagy fa Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

 

 

