2 órája
Parkoló autónak ütközött egy biciklis Szombathelyen - fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Szerdán délelőtt egy biciklis haladt Szombathelyen a Jászai Mari utcában, az 50 év körüli robogós férfi eddig ismeretlen okból egy az út szélén szabályosan parkoló Skoda személyautó bal hátuljának ütközött. A balesetben a biciklis megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.
Elnézést kérünk, az eredeti cikkben robogóst írtunk biciklis helyett, javítottuk!
