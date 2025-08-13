Parkoló autónak ütközött egy biciklis Szombathelyen - fotók

Szerdán délelőtt egy biciklis haladt Szombathelyen a Jászai Mari utcában, az 50 év körüli robogós férfi eddig ismeretlen okból egy az út szélén szabályosan parkoló Skoda személyautó bal hátuljának ütközött. A balesetben a biciklis megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.

Elnézést kérünk, az eredeti cikkben robogóst írtunk biciklis helyett, javítottuk!

Fotó: Horváth Istvánné