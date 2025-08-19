Tizenháromezer forintért verte meg idős áldozatát a vasi rablópáros

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy nővel és egy férfival szemben.

A vádirat szerint a vádlottak 2025 februárjában azért mentek a megvádolt nő ismerőséhez, a nyolcvanas éveiben lévő férfi sértetthez, hogy tőle pénzt szerezzenek. A nő a sértettől pénzt kért, majd amikor a sértett ezt megtagadta, követelőzni kezdett, aztán többször ököllel fejbe ütötte az idős sértettet, aki próbált védekezni, de ekkor bement a házba az eddig kint várakozó megvádolt férfi is, aki a sértettet az ágyra lökte, a nő pedig kivette a sértett pénztárcáját a zsebéből, a benne lévő 13.000 forinttal együtt, majd kiment a házból. A megvádolt férfi a társa távozása után is többször ököllel fejbe ütötte a sértettet, és a bántalmazását csak akkor hagyta abba, amikor a sértett elesett.

A vádlottak általi bántalmazás következtében az idős férfi 42 nap tényleges gyógytartamú, súlyos sérüléseket szenvedett.

A vádlottak a rablással szerzett pénzből 3.000 forintot elköltöttek, 10.000 forint viszont lefoglalással megtérült.

A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta a letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben, akiknek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.