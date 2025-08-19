augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

1 órája

Tizenháromezer forintért verte meg idős áldozatát a vasi rablópáros

Címkék#ököl#bűncselekmény#sérelem

Vaol.hu
Tizenháromezer forintért verte meg idős áldozatát a vasi rablópáros

Illusztráció!

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette és súlyos testi sértés bűntette miatt emelt vádat egy nővel és egy férfival szemben.

A vádirat szerint a vádlottak 2025 februárjában azért mentek a megvádolt nő ismerőséhez, a nyolcvanas éveiben lévő férfi sértetthez, hogy tőle pénzt szerezzenek. A nő a sértettől pénzt kért, majd amikor a sértett ezt megtagadta, követelőzni kezdett, aztán többször ököllel fejbe ütötte az idős sértettet, aki próbált védekezni, de ekkor bement a házba az eddig kint várakozó megvádolt férfi is, aki a sértettet az ágyra lökte, a nő pedig kivette a sértett pénztárcáját a zsebéből, a benne lévő 13.000 forinttal együtt, majd kiment a házból. A megvádolt férfi a társa távozása után is többször ököllel fejbe ütötte a sértettet, és a bántalmazását csak akkor hagyta abba, amikor a sértett elesett.

A vádlottak általi bántalmazás következtében az idős férfi 42 nap tényleges gyógytartamú, súlyos sérüléseket szenvedett.

A vádlottak a rablással szerzett pénzből 3.000 forintot elköltöttek, 10.000 forint viszont lefoglalással megtérült.

A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta a letartóztatásban lévő vádlottakkal szemben, akiknek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu