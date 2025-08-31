augusztus 31., vasárnap

Baleset

Ráfutásos baleset történt a 86-os főút vasi szakaszán

Címkék#baleset#Nádasd#86-os főút

A kocsik félpályán okoznak forgalmi akadályt.

Ráfutásos baleset történt a 86-os főút vasi szakaszán

A tűzoltókocsi átmenetileg elállta az utat a Sugár utcában a tűzoltás idején, ott jártunkkor nem lehetett itt haladni.

Fotó: VN

Ráfutásos balesetet szenvedett két gépkocsi a 86-os főút 50-es kilométerszelvényénél, Nádasd térségében. Összesen négyen utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a körmendi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon - számolt be a katasztrofavedelem.hu.

 

