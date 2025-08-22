Rangos kitüntetésekben részesültek a vasi rendőrök a nemzeti ünnepen

Rangos kitüntetésekben részesültek a Vas vármegyei rendőrség munkatársai is augusztus 20-án. Erről közösségi oldalukon tájékoztattak. Mint írják. Pintér Sándor belügyminiszter rendőrségi főtanácsosi címet adományozott Büki László r. alezredesnek, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Felderítő Osztálya osztályvezetőjének.

Forrás: Facebook/Vas vármegyei rendőrség

Az Országos Rendőr-főkapitányság Vezetője pedig soron kívül előléptette rendőr alezredessé Pongrácz Andrea r. őrnagyot, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Körmendi Rendőrkapitánysága Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezető-helyettesét. Szintén soron kívül rendőr századossá Mayer István Lajos r. főhadnagyot, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kőszegi Rendőrkapitányságának Büki Rendőrőrse Körzeti Megbízotti Csoportjának (Csepreg) csoportvezetőjét, valamint pénzjutalomban részesítette Bókáné Dávid Mónika rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiemelt ügykezelőjét. Az elismeréseket dr. Balogh János r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány nevében dr. Töreki Sándor r. vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes adta át augusztus 19-én a Rendőrségi Igazgatási Központban.

Forrás: Facebook/Vas vármegyei rendőrség



