Látta ezt a férfit?

Szökésben ez a vasi fogoly, a lakosság segítségét kérik!

Címkék#segítség#Celldömölki Rendőrkapitányság#Szombathelyi Járásbíróság

Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Szombathelyi Járásbíróság Bartha Tibor ellen, aki május közepe óta szökésben van. A vasi bűnözőt május óta nem találják a rendőrök.

Bartha Roland ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben

Forrás: police.hu

Nagy erőkkel keresik a hatóságok a 47 éves Bartha Tibort. A körözés oka fogolyszökés, a bíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, aki május óta szökésben van. A körözést a Szombathelyi Járásbíróság rendelte el és a Celldömölki Rendőrkapitányság végzi. Aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, a Celldömölki Rendőrkapitányságon tudja azt bejelenteni a 36(95)420-032 számon.

Forrás: police.hu

Aki tud bármit a férfiról, hívja a rendőrséget!

 

