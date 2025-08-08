Látta ezt a férfit?
1 órája
Szökésben ez a vasi fogoly, a lakosság segítségét kérik!
Nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Szombathelyi Járásbíróság Bartha Tibor ellen, aki május közepe óta szökésben van. A vasi bűnözőt május óta nem találják a rendőrök.
Bartha Roland ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben
Forrás: police.hu
Nagy erőkkel keresik a hatóságok a 47 éves Bartha Tibort. A körözés oka fogolyszökés, a bíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, aki május óta szökésben van. A körözést a Szombathelyi Járásbíróság rendelte el és a Celldömölki Rendőrkapitányság végzi. Aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, a Celldömölki Rendőrkapitányságon tudja azt bejelenteni a 36(95)420-032 számon.
Aki tud bármit a férfiról, hívja a rendőrséget!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre