Szökésben ez a vasi fogoly, a lakosság segítségét kérik!

Nagy erőkkel keresik a hatóságok a 47 éves Bartha Tibort. A körözés oka fogolyszökés, a bíróság nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, aki május óta szökésben van. A körözést a Szombathelyi Járásbíróság rendelte el és a Celldömölki Rendőrkapitányság végzi. Aki látta a férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, a Celldömölki Rendőrkapitányságon tudja azt bejelenteni a 36(95)420-032 számon.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség Bartha Tibort

Forrás: police.hu

Aki tud bármit a férfiról, hívja a rendőrséget!