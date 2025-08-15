Vádemelés
2 órája
Részegen pattant elektromos kerékpárra a kőszegi férfi, most a bíróságon felel tettéért
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Kőszegi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, Kőszegen a tulajdonát képező elektromos kerékpárt vezette közepes fokban ittasan.
A Kőszegi Járási Ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Kőszegi Járásbíróság fog dönteni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre