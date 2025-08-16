1 órája
Hét tűzoltóegységet riasztottak egy látszólagos vasi tűzhöz
Szombaton délután érkezett jelzés szerint Bük egyik utcájából nagy füstöt látnak Acsád irányába. Több egységet is riasztottak - közölte a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság.
A kiérkező csepregi I-es szer legénysége a területen tűzre-füstre utaló jelet nem talált. A területen három órája már folyamatosan egy traktoros földmunkát végzett, ami a száraz időben porképződéssel járt, a bejelentő ezt vélhette füstnek.
A tűzoltók kérik, egy esetleges tűzjelzés alkalmával (főleg ha ekkora területről és ilyen távolságból történik a bejelentés) minden esetben a lehetőségekhez mérten bizonyosodjon meg a bejelentő tűz valódiságáról.
Riasztottak - Vonultak tűzoltók
Csepreg ÖT I-es,
Csepreg Tartalék,
Szombathely HTP I-es,
Szombathely HTP II-es,
Szombathely Vízszállító,
Sopronkövesd KVŐ,
Vas KMSZ