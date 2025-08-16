augusztus 16., szombat

Traktor dolgozott a földön

1 órája

Hét tűzoltóegységet riasztottak egy látszólagos vasi tűzhöz

Szombaton délután  érkezett jelzés szerint Bük egyik utcájából nagy füstöt látnak Acsád irányába. Több egységet is riasztottak - közölte a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság. 

riasztottak
Riasztottak: nagy erőkkel vonultak a tűzoltók egy látószlagos tűzhez

A kiérkező csepregi I-es szer legénysége a területen tűzre-füstre utaló jelet nem talált. A területen három órája már folyamatosan egy traktoros földmunkát végzett, ami a száraz időben porképződéssel járt, a bejelentő ezt vélhette füstnek.

A tűzoltók kérik, egy esetleges tűzjelzés alkalmával (főleg ha ekkora területről és ilyen távolságból történik a bejelentés) minden esetben a lehetőségekhez mérten bizonyosodjon meg a bejelentő tűz valódiságáról. 

Riasztottak - Vonultak  tűzoltók

Csepreg ÖT I-es, 

Csepreg Tartalék,

Szombathely HTP I-es,

Szombathely HTP II-es,

Szombathely Vízszállító,

Sopronkövesd KVŐ,

Vas KMSZ

 

