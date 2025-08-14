Több száz gyorshajtót csíptek meg a rendőrök a múlt héten Vasban

Ahogy arról korábban írtunk, a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik - írják a police.hu-n. A rendőrség augusztus 4. és 10. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végzett.

Az eredményekről most a Vas vármegyei rendőrség közösségi oldalán számoltak be, döbbenetes számadatok kíséretében. Mint írják, elgondolkodtató, hogy mindössze néhány nap leforgása alatt 778 (!) gyorshajtót fogtak el vármegyénkben.