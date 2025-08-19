augusztus 19., kedd

Ismét bankot robbantottak Ausztriában - Hajtóvadászat indult az elkövetők ellen

Forrás: ORF

Ismét bankautomatát robbantottak fel ismeretlen tettesek Ausztriában. Korábban írtunk róla, 2025 elején sorozatban történtek hasonló bűncselekmények a szomszédunkban.

Forrás: ORF

Bankban robbantottak

Az ORF információi szerint kedden éjszaka rázta meg robbanás a felső-ausztriai Hofkirchen im Traunkreis települését. A tettesek a helyi bankfiók automatáját vették célba és egyelőre nem tudni azt sem, hogy mennyi pénzzel sikerült elmenekülniük.

Robbanás ébresztette a települést

A helyiek elmondása szerint hajnali 3 óra fele hallották a hatalmas durranást. Röviddel ezután érkezett a riasztás a helyi tűzoltókhoz is, ám a helyszínen gyorsan kiderült, hogy nem tűzesetről van szó. A kisebb bankfiók bejáratát teljesen összeroncsolta a robbanás, ez a látvány fogadta tűzoltókat. Az elkövetők elmenekültek, a rendőrség hajtóvadászatot indított ellenük.

Forrás: ORF

Idén már 21 bankautomatát robbantottak fel

Az ORF is emlékeztetett, a mostani robbantás is része lehet annak a rablássorozatnak, amely már egy ideje borzolja a kedélyeket Ausztria-szerte. Az osztrák portál szerint csak idén 21 bankautomatát raboltak már ki ilyen módon. A rendőrség szerint egy holland rablóbanda állhat a támadások között, információk szerint nemrégiben Gmundenben hárman rendőrkézre is kerültek.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
