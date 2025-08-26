Baleset
Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a roller - fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Kedden délután egy fiatal rolleres haladt egy Kukirin G2 rollerrel Szombathelyen, a Rumi úton a belváros irányába, amikor a 86-os út várost elkerülő szakaszának közelében a roller egy mély kátyúba hajtott. A roller első kerekénél a villa illesztése a nagy ütéstől kettétört és kitört a helyéből, emiatt a rolleres elesett.
Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a rollerFotók: Horváth Istvánné
Szerencsére a fiatal fiú jó minőségű bukósisakot viselt, így csak a könnyebben sérült meg, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. Ha a rolleresen nem lett volna ilyen jó minőségű sisak, valószínűleg komolyabban megsérült volna, mivel a sisakon is látszott, hogy alapos ütést kapott az aszfalton.
