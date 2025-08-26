Akkora kátyúba hajtott egy rolleres Szombathelyen, hogy kettétört a roller - fotók

Szerencsére a fiatal fiú jó minőségű bukósisakot viselt, így csak a könnyebben sérült meg, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. Ha a rolleresen nem lett volna ilyen jó minőségű sisak, valószínűleg komolyabban megsérült volna, mivel a sisakon is látszott, hogy alapos ütést kapott az aszfalton.