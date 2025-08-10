augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durva baleset

1 órája

Videó: métereket repült egy rolleres, miután egy autó elütötte a gyalogátkelőn

Címkék#baleset#roller#elektromos roller

Vaol.hu

A Tények felvételén látszik, hogy a fák közül nagy sebességgel ment egy rolleres, majd fékezés nélkül gurult át a gyalogos-átkelőhelyen, amikor egy autós elütötte. A videón jól kivehető, hogy a rolleres nem nézett körbe, hirtelen került az autó elé, a sofőr pedig már nem tudott megállni és elütötte. Egy másik hajmeresztő felvételen ketten száguldottak át a rollerrel a zebrán, amikor egy autó takarásból indulva ütötte el őket. Mind a két brutális baleset Nyíregyházán történt, a vármegyei rendőrség osztotta meg a felvételeket.

Métereket repült egy rolleres miután egy autó elütötte a gyalogátkelőn
Métereket repült egy rolleres miután egy autó elütötte a gyalogátkelőn
Forrás: Tények

Mint a Tények riportjából kiderült, a városban lakók szerint őrült módon száguldoznak az elektromos rollerekkel a járdákon és az utakon is.

A Tények megmutatta a felvételt egy vezetéstechnikai oktatónak. A szakember szerint nem csak tilos egy rollerral ketten menni, hanem nagyon veszélyes is.

Ha ketten használjuk a rollert, akkor az fokozottan veszélyesebb, teljesen másképp viselkedik az a kis eszköz alattuk. Egyik erre dől másik arra dől, bizonytalan az irányítása, ezekkel a kis kerekkel sokkal hamarabb elesnek

– mondta Csörgő László vezetéstechnikai oktató a Tényeknek.

A KRESZ szabályai szerint a zebrán le kell szállni a rollerről és át kell tolni. 2026-tól az új jogszabályok részletesebben határozzák majd meg az elektromos rollerek használatának feltételeit.

Szombathelyen is egyre gyakoribbak a rollerbalesetek mostanában

Pár nappal ezelőtt, egészen pontosan csütörtökön egy elektromos rolleres haladt szabályosan Szombathelyen, a Brenner Tóbiás körút mellett lévő bicikliúton. A rolleres későn észlelte, hogy a bicikliúton egy fa gyökere nyomta fel a térkövet, emiatt egy nagy úthiba keletkezett, és amikor ráhajtott, elvesztette az egyensúlyát és elesett. A rolleres megsérült, a mentők kórházba szállították.

Csupán pár hónapot kell visszaugrani az időben egy komolyabb rollerbalesethez, ami szintén Szombathelyen történt. Autóval ütközött a fiatal rolleres, aki semmilyen védőfelszerelést nem viselt. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu