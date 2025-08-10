1 órája
Videó: métereket repült egy rolleres, miután egy autó elütötte a gyalogátkelőn
A Tények felvételén látszik, hogy a fák közül nagy sebességgel ment egy rolleres, majd fékezés nélkül gurult át a gyalogos-átkelőhelyen, amikor egy autós elütötte. A videón jól kivehető, hogy a rolleres nem nézett körbe, hirtelen került az autó elé, a sofőr pedig már nem tudott megállni és elütötte. Egy másik hajmeresztő felvételen ketten száguldottak át a rollerrel a zebrán, amikor egy autó takarásból indulva ütötte el őket. Mind a két brutális baleset Nyíregyházán történt, a vármegyei rendőrség osztotta meg a felvételeket.
Mint a Tények riportjából kiderült, a városban lakók szerint őrült módon száguldoznak az elektromos rollerekkel a járdákon és az utakon is.
A Tények megmutatta a felvételt egy vezetéstechnikai oktatónak. A szakember szerint nem csak tilos egy rollerral ketten menni, hanem nagyon veszélyes is.
Ha ketten használjuk a rollert, akkor az fokozottan veszélyesebb, teljesen másképp viselkedik az a kis eszköz alattuk. Egyik erre dől másik arra dől, bizonytalan az irányítása, ezekkel a kis kerekkel sokkal hamarabb elesnek
– mondta Csörgő László vezetéstechnikai oktató a Tényeknek.
A KRESZ szabályai szerint a zebrán le kell szállni a rollerről és át kell tolni. 2026-tól az új jogszabályok részletesebben határozzák majd meg az elektromos rollerek használatának feltételeit.
Szombathelyen is egyre gyakoribbak a rollerbalesetek mostanában
Pár nappal ezelőtt, egészen pontosan csütörtökön egy elektromos rolleres haladt szabályosan Szombathelyen, a Brenner Tóbiás körút mellett lévő bicikliúton. A rolleres későn észlelte, hogy a bicikliúton egy fa gyökere nyomta fel a térkövet, emiatt egy nagy úthiba keletkezett, és amikor ráhajtott, elvesztette az egyensúlyát és elesett. A rolleres megsérült, a mentők kórházba szállították.
Csupán pár hónapot kell visszaugrani az időben egy komolyabb rollerbalesethez, ami szintén Szombathelyen történt. Autóval ütközött a fiatal rolleres, aki semmilyen védőfelszerelést nem viselt.
Elektromos roller: átlagosan napi 5-6 gyermek kerül súlyos sérülésekkel kórházba!