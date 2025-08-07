Szabályosan közlekedő rolleres sérült meg Szombathelyen - helyszíni fotók

Csütörtökön délelőtt egy elektromos rolleres haladt szabályosan Szombathelyen, a Brenner Tóbiás körút mellett lévő bicikliúton. A rolleres későn észlelte, hogy a bicikliúton egy fa gyökere nyomta fel a térkövet, emiatt egy nagy úthiba keletkezett, és amikor ráhajtott, elvesztette az egyensúlyát és elesett. A rolleres megsérült, a mentők kórházba szállították.