Baleset

1 órája

Szabályosan közlekedő rolleres sérült meg Szombathelyen - helyszíni fotók

Horváth Istvánné
Szabályosan közlekedő rolleres sérült meg Szombathelyen - helyszíni fotók

Fotó: Horváth Istvánné

Csütörtökön délelőtt egy elektromos rolleres haladt szabályosan Szombathelyen, a Brenner Tóbiás körút mellett lévő bicikliúton. A rolleres későn észlelte, hogy a bicikliúton egy fa gyökere nyomta fel a térkövet, emiatt egy nagy úthiba keletkezett, és amikor ráhajtott, elvesztette az egyensúlyát és elesett. A rolleres megsérült, a mentők kórházba szállították.

Szabályosan közlekedő rolleres sérült meg Szombathelyen

Fotók: Horváth Istvánné

 

 

