1 órája
Szabályosan közlekedő rolleres sérült meg Szombathelyen - helyszíni fotók
Fotó: Horváth Istvánné
Csütörtökön délelőtt egy elektromos rolleres haladt szabályosan Szombathelyen, a Brenner Tóbiás körút mellett lévő bicikliúton. A rolleres későn észlelte, hogy a bicikliúton egy fa gyökere nyomta fel a térkövet, emiatt egy nagy úthiba keletkezett, és amikor ráhajtott, elvesztette az egyensúlyát és elesett. A rolleres megsérült, a mentők kórházba szállították.
