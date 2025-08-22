augusztus 22., péntek

Vádemelés

Ittasan pattant elektromos rollerre a sárvári férfi, eltilthatják a vezetéstől is érte

Címkék#Vas Vármegyei Főügyészség#vád#vádirat

Vádat emeltek a férfi ellen.

Ittasan pattant elektromos rollerre a sárvári férfi, eltilthatják a vezetéstől is érte

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, enyhe fokban ittasan vezetett elektromos rollert Sárváron. A Sárvári Járási Ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

