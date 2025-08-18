augusztus 18., hétfő

Autósok figyelem! Fokozott ellenőrzésre készül a rendőrség Sárvár környékén

Autósok figyelem! Fokozott ellenőrzésre készül a rendőrség Sárvár környékén

Forrás: MW/archív

Fotó: Huszár Márk

Dr. Gulyás Ferenc r. ezredes 2025. augusztus 22-én 12 órától 2025. augusztus 24-én 12 óráig a Sárvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztattak a police.hu-n.

