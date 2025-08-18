Ezt jó, ha tudod!
2 órája
Autósok figyelem! Fokozott ellenőrzésre készül a rendőrség Sárvár környékén
Forrás: MW/archív
Fotó: Huszár Márk
Dr. Gulyás Ferenc r. ezredes 2025. augusztus 22-én 12 órától 2025. augusztus 24-én 12 óráig a Sárvári Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére fokozott ellenőrzést rendelt el a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében - tájékoztattak a police.hu-n.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre