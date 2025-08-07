Sárvári tortúra egy ittas vezetővel, akinek a rendőrségről kijövet első dolga volt autóba ülni

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, enyhe fokban ittasan vezetett személygépkocsit Sárváron, amikor a rendőrjárőr tetten érte. A vádlott az előállítását követően, a rendőrségről történt távozása után ismét beült az autójába, és azt igen enyhe fokban ittasan tovább vezette.

A Sárvári Járási Ügyészség „B” kategóriájú közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.