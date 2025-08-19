augusztus 19., kedd

1 órája

Biztonságban a forgatagban is - Mutatjuk a vasi rendőrök tanácsait a Savaria Karneválra

Vaol.hu
Forrás: VN/archív

Közleményben osztotta meg tanácsait a Savaria Karnevál idejére a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya.

Forrás: VN/archív

Már azelőtt is fontos a bűnmegelőzésre gondolni, hogy elindulnánk a Karneválra. Első tanácsában a rendőrség azt javasolja, a rendezvényre indulás előtt kérjük meg szomszédunkat, hogy figyeljen otthonunkra. Ha tudjuk, hogy későn érünk haza, esetleg valamelyik koncertről, érdemes egy lámpát égve hagyni, időkapcsolót aktiválni. Fontos, hogy a lakás nyílászáróit midnenképp zárjuk be.

Ha már megérkeztünk a Karnevál területére, fokozottan figyeljünk értéktárgyainkra, arról nem is beszélve, hogy csak a legfontosabb dolgainkat vigyük magunkkal. Különösen figyeljünk táskáinkra, legyen az kézi, vagy háti, ne tegyük le, inkább legyen rajtunk, vagy a kezünkben. Ugyanitt kiemelendő, ne tartsunk okmányokat, értékeket a táskák külső zsebeiben, mobilt, pénztárcát mindig inkább a táska belső zsebébe tegyünk. Bankkártyánk PIN kódját, ha nehéz is észben tartani, ne tároljuk a kártya mellett felírva, továbbá érdemes a lakáskulcsot és személyes iratainkat is inkább külön rakni, ha esetleg valamit elvisznek, ne vesszen minden egyszerre.

Ha a karneváli programok helyszíneit autóval közelítenénk meg, érdemes tájékozódni a parkolási lehetőségekről és az aktuális útlezárásokról! Igyekezzen biztonságos helyen parkolni, jól megvilágított, forgalmasabb környéken. Nem is kell mondani, az ablakokat húzzuk fel, és különösen figyeljünk arra, hogy az indítókulcs nehogy az autóban maradjon. Kapcsoljuk be a riasztót! Szintén evidens: az autóban ne hagyjunk elől jól látható helyen értékeket.

A karneváli forgatagban fordítsunk fokozott figyelmet a gyermekekre és az idősekre, beszéljük meg velük, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha elvesztenénk egymást a nagy tömegben.

- Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya A Savaria Történelmi Karnevál ideje alatt - 2025. augusztus 22-én 10.00 órától 17.00 óráig Szombathelyen a Fő téren - bűnmegelőzési tanácsadást biztosítunk a rendezvényre látogatók részére. A kitelepülés során a Mobil Bűnmegelőzési Centrumban az internet veszélyeire hívjuk fel a figyelmet, továbbá az áldozatvédelem, a vagyonvédelem, a drogprevenció, a környezetvédelem, a családon belüli erőszak és a nyár veszélyei témaköröket feldolgozó totók kitöltésének lehetőségét biztosítjuk az érdeklődőknek. A legjobban teljesítőket apró ajándékokkal jutalmazzuk - írják.

 

