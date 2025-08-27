Több bűncselekmény és szabálysértés is történt a Savaria Karneválon - itt a rendőrség beszámolója

A police.hu hivatalos közleménye szerint, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai folyamatos jelenléttel biztosították a közlekedés rendjét, a közterületek biztonságát és a Savaria Karneválra látogatók nyugalmát.

Lopások a Savaria Karneválon

Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: VN-archív

Rendőri intézkedések a Savaria Karneválon

A rendőrök az eseménnyel összefüggésben, biztonsági intézkedés keretében, három személy egészségügyi ellátásáról intézkedtek. A karneválon négy bűncselekmény és négy szabálysértés történt. Köztük egy táska, valamint egy árusítóbódé hűtőjéből élelmiszer ellopása is, a tolvajt rövid időn belül elfogták. A látogatók zavartalan szórakozása érdekében a társszervek szoros együttműködése segítette a jogsértések gyors és hatékony kezelését.

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság köszöni a szabálykövető és támogató állampolgárok együttműködését!