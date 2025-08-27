22 perce
Több bűncselekmény és szabálysértés is történt a Savaria Karneválon - itt a rendőrség beszámolója
A Szombathelyen megrendezett Savaria Történelmi Karnevál négynapos eseménysorozata néhány rendőri beavatkozás mellett biztonságban zajlott le.
A police.hu hivatalos közleménye szerint, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai folyamatos jelenléttel biztosították a közlekedés rendjét, a közterületek biztonságát és a Savaria Karneválra látogatók nyugalmát.
Rendőri intézkedések a Savaria Karneválon
A rendőrök az eseménnyel összefüggésben, biztonsági intézkedés keretében, három személy egészségügyi ellátásáról intézkedtek. A karneválon négy bűncselekmény és négy szabálysértés történt. Köztük egy táska, valamint egy árusítóbódé hűtőjéből élelmiszer ellopása is, a tolvajt rövid időn belül elfogták. A látogatók zavartalan szórakozása érdekében a társszervek szoros együttműködése segítette a jogsértések gyors és hatékony kezelését.
A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság köszöni a szabálykövető és támogató állampolgárok együttműködését!
Savaria Karnevál 2025
